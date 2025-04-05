İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, Sözcü’ye konuştu. Gelirinin üzerinde kira ödediği iddialarını yalanladı. Eşiyle birikimlerinin yeterli olduğunu belirtti. İmamoğlu’nun maddi destek verdiğini açıkladı. Bu bilgiyi onay alarak paylaştığını söyledi

MURAT ONGUN’DAN KİRA İDDİALARINA YANIT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, cezaevinden yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu. Sözcü gazetesinden Ali Macit’in sorularını yanıtlayan Ongun, gelirinin üzerinde kira ödediği iddialarına ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu.

SOYLU DÖNEMİNDE HER ŞEYİNİ ARAŞTIRDIKLARINI SÖYLEDİ

Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde kendisinin her yönüyle araştırıldığını belirten Ongun, “Bunca gözü karartmış düşman etrafımda kol geziyor ve ben kiram yüzünden bunlara fırsat vereceğim öyle mi? Aklımı kaçırmış olmalıyım. Öncelikle ben ve eşimin geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir.” dedi.

İBB LOJMANINDAN VAZGEÇTİĞİNİ AÇIKLADI

İBB lojmanında kalma hakkı olduğunu ancak bu hakkı kullanmadığını ifade eden Ongun, “Benim, İBB Lojmanında kalma hakkım da vardı. Müstakil bahçeli bir lojmandan bahsediyorum. 2019’da başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, ‘Burada memur arkadaşlar kalsın, sen de talep etme’ dedi. Ben de başka bir kiralık ev tuttum.” şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU’NDAN DESTEK ALDIĞINI İLK KEZ AÇIKLADI

Eşinin ve kendisinin gelirlerinin kira ödemeleri için yeterli olduğunu vurgulayan Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan maddi destek aldığını da ilk kez açıkladı. Ongun, “O günden beri Başkanımız Ekrem İmamoğlu bana, maddi olarak destek olmuştur. Bu bilgiyi ilk kez Başkanımızın onayı ile kamuoyuyla paylaşıyorum. Aslında iki kişinin arasında özel bir konu ama yalan ve iftiralarla dolu saldırılar bu açıklamayı yapmaya mecbur kıldı.” ifadelerini kullandı.