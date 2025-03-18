İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Diploması İptal Edildi

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere 28 kişinin diplomalarının “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptaline karar verdiğini duyurdu. Bu durumun detayları, üniversitenin yaptığı açıklamayla birlikte gündeme geldi.

Diplomaların İptal Gerekçesi

İstanbul Üniversitesi, 18 Mart 2025 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu 2025/44681 soruşturması ile ilgili tespitlere dayanarak karar aldığını bildirdi. Açıklamada, “1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının iptaline; mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı mezuniyetlerin ve diplomaların ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Yükseköğretim Kurulu ve Soruşturma Süreci

Üniversite, alınan kararın tüm detaylarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yükseköğretim Kurulu’na hızlı bir şekilde ileteceğini de belirtti. Ekrem İmamoğlu hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla yürütülen soruşturma, kendisine yönelik yapılan ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan rapordaki tespitler üzerine başlatıldı. Söz konusu raporda İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğuna dair bulgular yer alıyor.

İmamoğlu, bu süreçte savcılığa ifade vermiş ve ardından açıklama yapılması için gerekli işlemlerin bir an önce tamamlanmasını istemiş durumda. Başsavcılığın İstanbul Üniversitesi’ne gönderdiği yazıda İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla ilgili hukuka aykırılıkların önüne geçilmesi adına önlem alınmasının talep edildiği de ifade edildi.