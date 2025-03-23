İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Tutuklandı

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOGLU’NA YONELIK SORUŞTURMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik olarak yapılan soruşturma kapsamında 4 gün önce gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklandı. İmamoğlu, “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

SUÇLAR VE DEVAM EDEN SORUŞTURMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçları ile işlem başlatıldı. Ayrıca, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçundan soruşturmalar sürüyor.

ADLİ İŞLEMLERİN TAMAMLANMASI

Emniyet işlemlerinin ardından, şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği ile yapılan işlemler tamamlandı. Sonuç olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanırken, “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.