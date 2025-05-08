İbb Başkanı İmamoğlu Dijital Darbe Eşiğinde

İMAMOĞLU’NA ZİYARET

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. Özel, “Kendilerini ziyaret ettim. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın rahatsızlandığını, doktor kontrolüne gittiğini ve ardından hastaneye sevk edildiğini öğrendik. Kendisini arkadaşlarım da takip ediyor. Sağlığını olumsuz etkileyen bu durumun bir an önce kalkmasını umut ediyoruz. Bunu hem 19 Mart’tan sonra içeride tutulan arkadaşlarımız için hem de istisna olarak kullanılacak durumun genelleşmesinin hukuk açısından üzücü olduğunu düşünüyoruz,” dedi.

TUTUKLULUK DURUMUYLA İLGİLİ YORUMLAR

Özgür Özel, bugün hukuk fakültelerinde tutuklamanın ilk etapta hak ihlali olarak değerlendirildiğini belirtti. “Bugün tutukluluk bir cezaya dönüştürülmüş durumda. Bu tutuklama sırasında zaten soruşturma evresi gizli olması gerekirken, kanıtlar ortada. Hiç sorulmamış sorular sorulmuş gibi servis ediliyor. İddiamız şudur biz bu davanın TRT ve isteyen tüm televizyonlar tarafından canlı olarak verilmesini talep ediyoruz,” diye ekledi.

DİJİTAL DARBENİN ETKİLERİ

19 Mart darbesi ile ilgili olarak dijital darbe evresiyle karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Özel, “Darbenin dijital ayağını hayata geçirerek Sayın İmamoğlu’nun X hesabını kapatarak onunla mücadele etmeye çalışıyorlar. Dünya siyasi tarihinde elindeki gücü bu kadar haksızca kullanan bir başkası yoktur,” şeklinde konuştu. Tarihsel olarak başka bir siyasetçinin cumhurbaşkanı olmaması için bu kadar hukuk çiğnenmesinin yaşanmadığını sözlerine ekledi.

Özel, gözaltına almalar ve yargılamalar üzerinden bir güç gösterisi yapıldığını belirterek, “Bu şoku, milletimizle birlikte tepki göstererek atlattık. İktidar şok evresine girdi. Bazı geri adımlar atmaya, toplumun tepkisini anlamaya çalıştı. Sonra sertleşme evresine girdiler. Babasının 40 yıllık emeği olan şirketine, eşinin, dostunun hesaplarına şirketlerine el koyarak algı yaratmaya çalıştılar. MASAK raporu ile hiçbir şeyi destekleyemediler. Utanç içindeler, gerçekten ne yapacaklarını şaşırdılar,” diye konuştu.