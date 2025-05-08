İBB Başkanı İmamoğlu, Dijital Darbe Yaşıyor

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI VE TUTUKLAMA HUSUSU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk soruşturması neticesinde tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’de gerçekleştirdiği ziyaretten sonra yaptığı açıklamada bazı önemli hususlara değindi. Özel, “Özdağ hastaneye sevk edildi” başlığıyla yaptığı açıklamasında, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Özdağ’ın doktor kontrolü sonrası hastaneye gönderildiğini belirten Özel, kendisinin sağlık durumunun bir an evvel düzelmesini umduğunu ifade etti. Özellikle 19 Mart’tan itibaren tutuklu kalan arkadaşlarının durumu ve hukukun genel anlamda sorunlu olduğu konusunu vurguladı.

HUKUKİ SÜREÇTE YAŞANAN SORUNLAR

Özel, Türkiye’deki hukuk eğitimi veren fakültelerde tutuklamaların aslında ilk aşamada bir hak ihlali olduğunun öğretildiğini belirterek, mevcut durumda tutukluluğun bir cezaya dönüşmüş olduğuna dikkat çekti. Soruşturma sürecinin gizli kalması gerektiği, ama buna rağmen mevcut delillerin öne sürüldüğünü dile getirerek, “Hiç sorulmamış sorular sorulmuş gibi servis ediliyor” dedi. Özel, ayrıca bu davanın TRT ve tüm isteyecek televizyonlar tarafından canlı yayınlanması talebinde bulunduklarını aktardı.

DİJİTAL DARBENİN ETKİLERİ

19 Mart darbesi bağlamında, Türkiye’nin dijital darbe süreciyle karşı karşıya olduğuna da vurgu yapan Özel, Sayın İmamoğlu’nun sosyal medya hesabının kapatılmasının bunun bir parçası olduğunu ve bu durumu haksız bir güç kullanımı olarak değerlendirdi. “Dünya siyasi tarihinde elindeki gücü bu kadar haksızca kullanan bir başkası yoktur” diyen Özel, hukukun çiğnendiğini ve iktidarın çeşitli geri adımlar atmaya çalıştığını ifade etti. Özel, iktidarın toplumdan gelen tepkilere karşı sertleşme evresine girdiğini, hatta başkalarının şirketlerine el koyarak algı yaratma gayretinde olduğunu da sözlerine ekledi. MASAK raporunun hiçbir durumu desteklemediğini belirterek, iktidarın içinde bulunduğu karışıklığı ve çaresizliği için utanç duyması gerektiğini ifade etti.