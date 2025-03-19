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İBB Başkanı İmamoğlu Gözaltına Alındı

GÖZALTILAR VE TEPKİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlar kapsamında iki ayrı soruşturma başlattı. Bu soruşturmalar çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplamda 84 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınma süreci, yerel siyasette geniş yankı buldu ve çeşitli tepkilere sebep oldu.

ÖZDAĞ’DAN AÇIKLAMA

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özdağ, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Beni hukuksuz şekilde tutuklayıp, 58 gündür iddianamemi hazırlamayanlar, bugün yine aynı hukuksuzlukla İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu gözaltına almıştır. İsterseniz bütün muhalefeti tutuklayıp, siz kendi başınıza demokrasicilik oynayın! Biz Zafer Partisi olarak bu hukuksuzluğa karşı çıkıyor ve Türk Devletini Türk Milleti’ne geri vereceğimiz sözünü tekrarlıyoruz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet! Kahrolsun millet düşmanları, yaşasın Büyük Türk Milleti! Kahrolsun adaleti katledenler, yaşasın adalet!” şeklinde ifadeler kullandı. Bu sözler, İBB Başkanı’nın gözaltına alınmasıyla ilgili durumu sert bir şekilde eleştirdi.

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