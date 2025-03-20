İBB Başkanı İmamoğlu Hakkında Gözaltı Kararı

GÖZALTILAR VE İLGİLİ İSİMLER

CHP’de para sayma görüntüleri ve ‘Kent uzlaşısı’ soruşturmaları dahilinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın da bulunduğu toplamda 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

VİLLA İLE İLGİLİ İDDİALAR

Polis ekiplerinin gerçekleştirilen çalışmada, değeri 50 milyon lira olan üç villayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 15 milyon liraya devretmesiyle dikkat çeken Ali Nuhoğlu’nun 40 milyon lira ile birlikte yakalandığı bilgisi elde edildi. Olayın yankıları sürerken, dün gözaltına alınan Ali Nuhoğlu ve firari durumda olan Emrah Bağdatlı’ya ait işyerlerinde ele geçirilen paraların görüntüleri paylaşıldı.

SOSYAL MEDYA YANKISI

Sözcü muhabiri Veli Toprak tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündeme damgasını vurdu ve büyük bir yankı uyandırdı.