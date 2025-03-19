İBB Başkanı İmamoğlu Hakkında Gözaltı Kararı

GÖZALTILARLA İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un da bulunduğu, gazeteci ve iş adamlarının yer aldığı 100’e yakın bireye gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Sabah gazetesinin muhabiri Yusuf Özdemir’in haberine göre, gerçekleştirilen operasyonun, Medya A.Ş’deki ihaleler ve kent uzlaşısı meseleleriyle ilgili olduğu aktarıldı. Operasyonda yer alan isimler arasında Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız da bulunuyor.

İMAMOGLU VE DİĞERLERİ HAKKINDA GÖZALTILAR BAŞLATILDI

Ekrem İmamoğlu ile birlikte, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan’ın da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında gözaltı işlemleri başladı. Gözaltı kararı verilen diğer isimler arasında, Murat Çalık, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş gibi birçok kişi bulunuyor. Bu süreç, İBB’deki mevcut gelişmelerle ilgili daha geniş bir soruşturmanın parçası olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ İSİMLERİN LİSTESİ

Gözaltı kararı verilen kişilerin tam listesi oldukça uzun. İçinde Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Murat Çalık, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Emrah Bağdatlı gibi isimlerin yanı sıra diğer pek çok kişi yer alıyor. İlgili operasyonda ismi geçenler, Türkiye’nin önemli medya ve iş dünyası figürleri arasında yer alan isimlerden oluşuyor. Bu durum, medyadaki ve iş dünyasındaki gelişmeleri derinlemesine etkileme potansiyeline sahip.