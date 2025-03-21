İBB Başkanı İmamoğlu Hakkında Soruşturma Açıldı

İDDİALAR VE SORUŞTURMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 99 şüpheli hakkında çeşitli suçlamalarla ilgili soruşturmalar yürütüyor. Bu suçlamalar arasında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” yer alıyor. Ayrıca, İmamoğlu ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da bulunduğu 7 kişi için “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla ayrı bir soruşturma açılmış durumda.

İMAMOĞLU’NUN MESAJI

Ekrem İmamoğlu, gözaltında bulunduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden, belediye çalışanlarına el yazısıyla bir mesaj iletti. Mesajında, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki kurumlarımızda 6 yıldır mesai yaptığım yöneticilerim, çalışma arkadaşlarım ve emekçi kardeşlerime en sıcak sevgi ve selamlarımı iletiyorum” dedi. İmamoğlu, “En büyük güç kaynağım ve moral motivasyonum sizler olacaksınız. 16 milyon İstanbulluya olan hizmetlerinizde en ufak bir aksilik olmayacağı gibi gördüğünüz her vatandaşa benim sıcak selam ve saygılarımı iletiniz. Millet büyüktür. Sizleri ve ailemizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum,” ifadesini kullandı.