İBB Başkanı İmamoğlu’na Suçlama Soruşturması Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarıyla ilgili soruşturma devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün el yazısıyla kaleme aldığı bir “vekalet” yazısını İBB Özel Kalem Müdürlüğüne sundu. Bu yazıda, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süreçte İBB Başkanı vekaleti görevi İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan tarafından yürütülecektir.” dedi.

RESMİ YAZI VE DAĞITIM

İmamoğlu’nun sunduğu yazı üzerine, İBB Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Nurten Uğursoy tarafından İstanbul Valiliği, Nuri Aslan ile çeşitli dağıtım noktalarına resmi bir yazı gönderildi. Bu yazıda, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vekaleti görevinin, Meclis Üyesi Sayın Nuri Aslan tarafından yürütüleceğine dair İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen ilgili yazı ekte sunulmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

NURİ ASLAN’IN PROFİLİ

Nuri Aslan, 1969 yılında Sivas’ta doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü’nden 1990 yılında mezun oldu. Özel bir şirkette Genel Müdürlük görevinde bulundu. 1999-2004 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 2009-2017 döneminde Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekilliği, 2014-2018 yılları arasında Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, ve 2014-2021 yılları arasında İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu (İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulundu. Ayrıca, 2009-2020 yılları arasında Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği yaptı.

Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği görevinde de bulunan Aslan, 2019-2024 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi olarak seçildi. 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde ise Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak tekrar seçildi. 15 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi oylamasında Meclis 1. Başkan Vekili olarak belirlendi. Evli ve üç çocuk babasıdır.