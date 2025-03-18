İBB Başkanı İmamoğlu’nun Diploması İptal Edildi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğuna dair yürütülen soruşturmada İstanbul Üniversitesi bir karar aldı. Üniversite, İmamoğlu’nun da bulunduğu 28 kişinin diplomalarını iptal etti. Bu karar sonrası, CHP’li Hopa Belediyesi dikkat çeken bir adım attı.

HOPA BELEDİYESİNDEN DESTEK AÇIKLAMASI

İmamoğlu’nun iptal edilen diploması Hopa Belediyesi’nin resmi binasına asıldı. Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Ekrem Başkanımızın diplomasının iptalini ve başkanımıza yapılan hukuksuzluğu kabul etmiyoruz! İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını Hopa Belediyesi binamıza astık. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” şeklinde ifadelerde bulundu.