İBB Başkanı İmamoğlu’nun Diploması İptal Edildi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN KARARI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomayla ilgili sahte olduğu yönündeki iddialar çerçevesinde yürütülen soruşturmada İstanbul Üniversitesi nihai kararını verdi. Üniversite, İmamoğlu’nun da içinde bulunduğu 28 kişinin diplomasını geçersiz kıldı.

HOPA BELEDİYESİ’NDEN DİPLOMAYA TEPKİ

Kararın ardından CHP’li Hopa Belediyesi dikkat çekici bir adım attı. İmamoğlu’nun iptal edilen diploması resmi belediye binasına asıldı. Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, konuya dair sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşarak, “Ekrem Başkanımızın diplomasının iptalini ve başkanımıza yapılan hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını Hopa Belediyesi binamıza astık. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” ifadelerini kullandı.