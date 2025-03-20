İBB Başkanı İmamoğlu’nun Gözaltına Alınması Tartışılıyor

İBB’YE YÖNELİK SORUŞTURMA VE GÖZALTILAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması çerçevesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 87 kişi gözaltına alındı. İmamoğlu’nun gözaltına alınması, birçok kesimden tepki topladı.

HÜSEYİN ÇELİK’TEN AÇIKLAMA

AK Parti kurucularından ve eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Çelik, “Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi, bu sabah kendisi ve birçok çalışma arkadaşının gözaltına alınması kabul edilebilir şeyler değildir” ifadesini kullandı.

HALK PROTESTO HAKKINA SAHİP ÇIKMALI

Çelik, olup bitenlerle ilgili halkın protesto hakkının kısıtlanmasının, demokrasimize ve hukuk devleti ilkesine büyük yaralar açacağını belirtti. “Olağanüstü hâl ilan etmeden olağan dışı tedbir ve kararlar vermek, fiilen sıkıyönetim uygulamasıdır” dedi. Her türlü tepki ve protestonun hukuk çerçevesinde olması gerektiğini de vurguladı.

HAK VE HUKUKA SAYGI GÖSTERİLMELİ

Çelik, siyasi rekabetin halk iradesi ile yapılması gerektiğini belirtti. “Unutulmamalıdır ki, AK Parti benzer yollardan geçerek iktidar oldu. O gün Sayın Erdoğan’a ve AK Parti’ye yapılanlar da yanlıştı, bugün Sayın İmamoğlu ve CHP’ye yapılanlar da yanlıştır” diye ekledi. Olanların en çok dar gelirli vatandaşa zarar verdiğini belirten Çelik, durumun toplumda büyük bir üzüntü yarattığını dile getirdi.