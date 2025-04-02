İBB Başkanı İmamoğlu’nun Tutuklanması Sonrası Boykotlar

BOYKOT ÇAĞRISI VE TEPKİLER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmesinin ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bazı markalara yönelik boykot çağrısı gerçekleştirmişti. Bu süreçte boykot edilmesi gereken markaların sayısı giderek artarken, bugün genel bir boykot çağrısı daha yapılmıştı.

İSTİHDAM SAĞLAYAN ŞİRKETLERİN HAZİN DURUMU

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaşanan gelişmelere karşı çıkarak, “Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizin hedef haline getirilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır. Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır” şeklinde açıklama yaptı. Bu söylemleri üzerine CHP lideri Özgür Özel’den bir yanıt geldi. Özel, Hisarcıklıoğlu’nun yorumunu paylaşarak, “Başkan; Yatırım yapanla, istihdam sağlayanla derdimiz yok. Şirketleri siyasi tartışma içine sokan da yok. Sen bu yorumla kime hizmet ediyorsun?” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞ AYRILIKLARI VE GÜÇ MÜCADELESİ

Özel, ayrıca, “Temsil ettiğin kurumu iktidarın emrine vermen üyelerini kahrediyor. Koskoca kurumu düşürdüğün hale bak” diyerek Hisarcıklıoğlu’na eleştirilerde bulundu. Özel, “Sen sözde gücünü nereden alıyorsun? Biz senin Birliğinde senden güçlüyüz” diyerek, üyelerin büyük bir kısmının kendilerinin yanında olduğunu vurguladı. Ayrıca, “Çünkü ahlaki üstünlük bizde. Çünkü biz haklıyız. Üyelerin de haklının yanında zulmün karşısında. Sen neredesin?” diyerek net bir duruş sergiledi. Özel, “Biz haklının yanındayız. Biz kazanacağız. Sen ve senin anlayışın kaybedecek” ifadeleriyle, tıpkı diğer birçok açıklamasında olduğu gibi güçlü bir şekilde karşı savunu yaptı.