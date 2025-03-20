İBB Başkanı İmamoğlu ve 86 Kişi Gözaltında

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOGLU’NDAN YARGIYA ÇAĞRI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 87 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki İmamoğlu’nun X hesabında yapılan yeni paylaşımda dikkat çeken ifadeler yer aldı.

YARGI MENSUPLARINA MESAJ

İmamoğlu, yargı mensuplarına yönelik yaptığı çağrıda, “Yüce Türk Yargısının namuslu, ahlaklı, milletine hizmet aşkı yaşayan on binlerce savcısına, hakimine haykırıyorum. Siz ayağa kalkmalı ve bu Türk yargısını perişan eden, bizi bütün dünyaya rezil eden, itibarımızı yerle bir eden bir avuç meslektaşınıza tedbir almalısınız. Yüce Türk Yargısına güveniyorum. Sessiz kalamazsınız, kalmamalısınız.” ifadelerini kullandı.

SIYASİ PARTİLERE SESLENİŞ

Ayrıca, AK Parti dahil iktidar ittifakı olan tüm siyasilere de seslenen İmamoğlu, “Bu olaylar partilerimizi, siyasi ideallerimizi aşmıştır. Artık süreç sizin aileleriniz başta olmak üzere milletimizi ilgilendirmektedir. Sesimizi çıkarmak günü gelmiştir” dedi.

HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

İmamoğlu, paylaşımını şu ifadelerle sürdürdü: “Bu topraklarda ‘bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ diye bir söz olmaz, olmamalı. Herkesin ‘bana dokunmayan yılan dahi, bu topraklarda barınamaz’ diyerek sesini yükseltmesini diliyorum. Milletimiz büyüktür. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.”