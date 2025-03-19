İBB Başkanı İmamoğlu ve Çalık Gözaltında

İBB BAŞKANI VE BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yapılan soruşturma çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da sabah saatlerinde evinde gerçekleştirilen aramanın ardından gözaltına alındı.

MURAT ÇALIK’IN DURUMU VE AÇIKLAMASI

Gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, müvekkilinin durumu hakkında açıklama yaptı. Koçhan, Çalık ile saat 17.00’de görüştüğünü, sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğunu belirtti. Ayrıca, Çalık’ın çalışma arkadaşlarından belediye hizmetlerinin aksamadan aynı kararlılıkla devam etmesini istediğini ifade etti.

ÇALIK’TAN VATANDAŞLARA MESAJ

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, avukatı aracılığıyla şu mesajı iletti: “Kıymetli vatandaşlarımız, bu yolun dikenli olduğunu biliyorum, lütfen sakin olun, benim durumum gayet iyi moralim yüksek, yaptıklarımdan bugüne kadar hiç şüphe duymadım. Ne sizlerin ne de ailemin başını öne eğecek bir süreç olmayacak. Türk adaletine güvenim sonsuz. Ben iyiyim, sizleri çok seviyorum.”