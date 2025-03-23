İBB Başkanı İmamoğlu ve Çalık Tutuklandı

İBB’YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik gerçekleştirilen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında 89 kişi arasında 48 şüpheli tutuklandı, 41 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu soruşturmanın bir parçası olarak Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “İrtikap” ve “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçları kapsamında tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, Çalık’ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

ÇALIK’IN TUTUKLANMASI VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İstanbul İli Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı Mehmet Murat ÇALIK, İrtikap ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/579 Sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

İMAMOĞLU VE ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanmasına karar verildiği ve terör soruşturması sebebiyle tutuksuz yargılanacağı belirtildi. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre; İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahan da görevlerinden uzaklaştırıldı. Şişli Belediye Başkanlığı’na İstanbul Valiliği tarafından Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen atandı.