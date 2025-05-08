İBB Başkanı’nın Hesabına Erişim Engeli

TUTUKLAMA SONRASI ERİŞİM ENGELİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, X (Twitter) hesabına erişim engeli getirildi. İmamoğlu’nun hesabına girdiğinde görülen mesajda, “Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi” deniliyor. Bu gelişmenin ardından gözler, X platformundan yapılacak açıklamalara çevrildi.

X’İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

X’in avukatı Gönenç Gürkaynak, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, “Sayın Ekrem İmamoğlu’nun X’teki hesabına erişim engeli getiren mahkeme kararına karşı, X’in talebiyle ve X’in serbest avukatı sıfatıyla, ilgili mahkemesinde konuya dair tüm itirazlarımızın bütün hukuki temellerini ortaya koyan bir itiraz başvurusunu bu sabah yapmış olacağım. O noktada X de bu adımın atıldığını ayrı bir post ile kamuoyuna duyuracaktır” ifadelerini kullandı.

Bir hesaba erişim engeli getirilmesinin yalnızca mahkeme kararıyla mümkün olduğunu belirten Gürkaynak, “Bu vesileyle, kapatılan hesaplarla ilgili olarak 3 Nisan’dan bu yana profilimde sabit gönderi olarak duran hususu Sayın Ekrem İmamoğlu’nun hesabına dair X işlemiyle ilgili olarak da tekrar hatırlatmak isterim: Ülkemizdeki mahkemelerin bir hesapta hukuka aykırı içerik olduğu gerekçesiyle erişim engeli getirmesi kararları benim tasarrufum ve takdirim ile incelenmekte değildir. Bu hususlar mahkemeler ve ilgili idare tarafından X’e doğrudan aktarılmakta ve müvekkil şirket tarafından doğrudan incelenmektedir” dedi. Gürkaynak, serbest avukat olarak yalnızca müvekkili yargısal denetime taşıma yetkisine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.