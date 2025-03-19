İbb Başkanlarına Yönelik Gözaltı Kararı

İBB’YE YÖNELİK SORUŞTURMALAR BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş.’ye yönelik olarak yürütülen “yolsuzluk” ve “terör” soruşturmaları çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın yer aldığı 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Ekrem İmamoğlu, Sarıyer’deki evinde çok sayıda polis tarafından gözaltına alındı. Suçlamalar arasında çıkar amaçlı suç örgütü kurma da bulunuyor.

İMAMOĞLU’NDAN CESARET AÇIKLAMASI

Gözaltına alınma sırasında Ekrem İmamoğlu, “Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu kapsamda Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da gözaltına alındı. Şahan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu sabah evimde arama yapıldı ve gözaltına alındım. Avukatımın aramaya katılmasına dahi izin verilmedi. Herkes müsterih olsun. Ekrem İmamoğlu yalnız değildir, arkasında millet vardır, İstanbul vardır, biz varız. Birimiz düşerse diğerimiz yetişiriz. Kendimizi milletimize emanet ediyoruz.” dedi.

ÇALIK’TAN DESTEK MESAJI

Murat Çalık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Değerli komşularım, sevgili İstanbullular. Sabah saatlerinde evimde yapılan aramayla birlikte gözaltına alındım. Ne Ekrem İmamoğlu Başkanımız ne de gözaltı kararı verilen ben ve diğer arkadaşlarımız yalnız olmadığımızı biliyoruz. Yol arkadaşlarım aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edecekler. Halkımıza hizmetimiz kesintisiz devam edecek. Kendimizi milletimize emanet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.