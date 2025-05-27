İbb Başkanvekili Nuri Aslan’a Soruşturma

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan hakkında bir soruşturma süreci başlatıyor. Bu soruşturmanın, Aslan’ın adliyede güvenlik görevlileri ile yaşadığı gerginlik ve tartışma yüzünden başlatıldığı bildiriliyor.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İLE TARTIŞMA NEDENİ

Soruşturmanın detayları ise henüz netlik kazanmadı. Ancak, Nuri Aslan’ın adliyede güvenlik görevlileri ile yaşadığı sorunların temelinde yatan sebeplerin araştırılacağı ifade ediliyor. Bu durum, ilerleyen günlerde daha fazla bilgiyle güncellenebilir.