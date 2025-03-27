İBB Başkanvekili Nuri Aslan Seçildi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN BAŞLATILAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik gerçekleştirilen soruşturmalar çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasından sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) çağrısıyla başlayan süreç, tutuklama aşamasına geçti. Bu dönemde, Saraçhane’de çeşitli mitingler düzenlendi.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN MİTİNGİ

Mitinglerde yer alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart’tan itibaren Saraçhane’deki İBB binasında bulunuyor. Özel, bu akşam son kez İstanbullularla bir araya gelerek duygu ve düşüncelerini paylaştı. İBB Başkanvekili seçiminin hemen ardından, 7 gün boyunca kaldığı İBB binasından belediye personeliyle vedalaşarak ayrıldı.

NURİ ASLAN’IN SEÇİMİ VE SONUÇLARI

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, İstanbul Valiliği’nin talimatıyla başkanvekili seçmek amacıyla oy kullandı. Üçüncü turda yapılan seçimde, Nuri Aslan 177 oy alırken, Zeynel Abidin Okul 125 oy aldı. Üçüncü turda salt çoğunluk arandığı için CHP’nin adayı Nuri Aslan, İBB Başkanvekili olarak belirlendi.