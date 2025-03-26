İBB Başkanvekili Nuri Aslan Seçildi

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA SONRASI İKİNCİ AŞAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun yerine geçecek isim belirlendi. Nuri Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekilliğine seçildi. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, başkanlık görevinden uzaklaştırılmasının arkasından, belediye başkanlığı için vekil olarak görev alacak kişi netleşti.

SEÇİMDE KİMLER YARIŞTI?

Ekrem İmamoğlu’nun yerine vekil olarak atanacak isim için iki aday başkanvekilliği için yarıştı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubu Nuri Aslan’ı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grubu ise Zeynel Abidin Okul’u aday olarak gösterdi. Seçim süreci devam ederken, ikinci turda en fazla oyu CHP’nin adayı Nuri Aslan aldı, ama yeterli çoğunluk sağlanamadı. Üçüncü turda ise salt çoğunluğun belirlendiği oylamada, CHP’li Nuri Aslan, 125 oya karşılık 177 oy alarak İBB Başkanvekili olarak seçildi.