İBB Burs Başvuruları Ekim’de Başlıyor

BURSLARIN BAŞVURU TARİHLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” kapsamında burs başvuruları, önceki dönemlerde 25 Eylül 2024 – 18 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. 2025 İBB burs başvurusunun ne zaman başlayacağı ise merak ediliyor. İBB, burs başvuru tarihlerini genellikle “güz dönemi”ne denk gelen Eylül sonu veya Ekim başına planlıyor. Geçen yıl 25 Eylül’de başlayan bu süreç için resmi açıklama bekleniyor; ancak benzer bir zamanlamanın muhtemel olduğu belirtiliyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE GEREKEN BELGELER

Burs başvuruları iki farklı platform aracılığıyla yapılıyor. Öğrenciler, kimlik bilgisi, öğrenci belgesi, aile gelir durumu belgeleri ve ikamet bilgileri gibi evrakları yükleyerek başvurularını tamamlıyor. 2024-2025 dönemi için burs miktarı toplam 15.000 TL olarak belirlenmiş durumda; bu tutar 3 taksit halinde, her bir taksit 5.000 TL olarak ödeniyor. 2025 yılı için ekonomik koşullara bağlı olarak artış bekleniyor, ancak resmi bir açıklamanın yapılması gerekiyor.

BURSU ALMA ŞARTLARI

2024-2025 burs desteğinin ilk taksiti 7 Ocak 2025 tarihinde öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. Diğer taksitlerin zamanlaması ise resmi kaynaklarca henüz netleştirilmiş değil. Genellikle ikinci ve üçüncü taksitlerin akademik yıl içerisinde belirli periyotlarda ödenmesi öngörülüyor. İBB bursuna başvuru yapacak öğrencilerin taşımaları gereken ana kriterler şöyle oluyor: İstanbul’da öğrenim gören veya İstanbul’da ikamet eden öğrenciler, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, başarı kriterlerini ve maddi ihtiyaç koşulunu sağlayan ara ve son sınıf öğrencileri, devlet üniversitesinde okuyan veya vakıf/özel üniversitede tam burslu öğrenciler; bu şartları taşıyan adaylara burs hakkı tanınıyor.