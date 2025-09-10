İBB Burs Başvuruları Eylül 2025’te

BURSLARIN BAŞVURU TARİHLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” çerçevesinde burs başvuruları, geçtiğimiz yıl 25 Eylül 2024 – 18 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılmıştı. 2025 yılı için İBB burs başvuru tarihlerinin ne zaman olacağı ise merak ediliyor. İBB genellikle başvuru dönemini “güz dönemi”ne denk gelecek şekilde Eylül sonu veya Ekim başına ayarlıyor. Geçen yıl bu süreç 25 Eylül’den itibaren başlamıştı. Resmi açıklama henüz yapılmamış olsa da, benzer bir zamanlama bu yıl da bekleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE MİKTARI

Burs başvuruları iki ayrı platform üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, kimlik bilgileri, öğrenci belgeleri, aile gelir durumu belgeleri ve ikamet bilgileri gibi evrakları yükleyerek başvurularını tamamlıyor. 2024-2025 dönemi için belirlenen burs miktarı toplam 15.000 TL olarak açıklandı. Bu tutar, 3 taksit halinde, her bir taksit 5.000 TL olarak ödenecek. 2025 yılı için ekonomik koşullara bağlı olarak bir artış bekleniyor, ancak resmi açıklama yapılması bekleniyor. 2024-2025 burs desteğinin ilk taksiti, 7 Ocak 2025 tarihinde öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. Geri kalan taksitlerin ne zaman ödeneceği henüz netleşmedi. Ancak, genellikle ikinci ve üçüncü taksitler akademik yıl içinde belirli dönemlerde ödeniyor.

BAŞVURU YAPABİLECEK ÖĞRENCİLER

İBB bursuna başvuru yapacak öğrencilerin taşıması gereken temel kriterler arasında İstanbul’da öğrenim gören veya İstanbul’da ikamet eden öğrencilerin bulunması gerekiyor. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler burs başvurusu yapabiliyor. Başarı kriterlerini ve maddi ihtiyaç koşulunu sağlayan ara ve son sınıf öğrencileri bu burs için değerlendiriliyor. Ayrıca, devlet üniversitesinde öğrenim gören ya da vakıf/özel üniversitede tam burslu öğrenciler de bu şartları taşıdıkları takdirde burs almaya hak kazanabiliyor.