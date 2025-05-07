İBB CHP Grubu Yürüyüş Düzenledi

İBB CHP MECLİS GRUBU YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ

İBB CHP Meclis Grubu, CHP’nin Beyazıt Mitingine katılmak amacıyla Saraçhane’den yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında “Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum!” yazılı dövizler taşındı ve “Ekrem Başkan yalnız değildir!” şeklinde sloganlar atıldı.

ÜLKÜ İNANLI’DAN AÇIKLAMA

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, yürüyüş esnasında bir açıklama yaptı. “İBB Meclis Grubu olarak biz Saraçhane’den yürümeye karar verdik. Miting alanına gidiyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz.” şeklinde konuştu.