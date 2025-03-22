İBB Danışmanı Ongun’dan Yolsuzluk İddialarına Yanıt

İBB OPERASYONU VE GÖZALTILAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen “yolsuzluk” operasyonu çerçevesinde gözaltı kararı verilen 100 kişi arasında bulunan İBB iştirakı Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, emniyette 131 sayfa ifade verdi. Soruşturma sürecinde gizli bir tanığın, kurultay döneminde gördüklerini açıklaması dikkat çekti. Tanık, “Kurultay döneminde ben de seçim için Ankara’da bulunuyordum. Yanlarında delegelere vermek üzere getirdikleri çantalar dolusu para vardı. Seçimi Özgür Özel kazansın diye delegelere para dağıttılar. Ben buna bizzat şahit oldum. Kurultayda ayrıca bazı delegelere siyasi rüşvetler de verildi” şeklindeki ifadeleri Ongun’a yöneltildi.

ONGUN’UN CEVAPLARI

Ongun, bu iddialara “İftira” yanıtını verdi. Ongun’a, “Ekrem İmamoğlu ile ortak baz kayıtlarınızın bulunmasındaki sebep nedir?” sorusu da soruldu. Ongun, “İBB Başkan danışmanı olarak görev yapıyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu da İBB Başkanı olduğu için kendisiyle yoğun görüşmem son derece normaldir. Buradan bir suç isnadı yaratılmaya çalışılmasına anlam veremedim” ifadelerini kullandı. Gizli tanık Meşe, ifadelerinde Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile Murat Ongun’un ilişkilerinin iyi olmadığını belirtti. Meşe, “Dilek İmamoğlu’nun kendi hayatını sürdürebilmesi için İstanbul Vakfı Dilek İmamoğlu’nun kontrolüne verilmiştir. Bu yöntemle Murat Ongun devre dışı kalıp kalan örneklemdeki 400 bin lira gibi rakam İstanbul Vakfı’na yatırılmaktadır” şeklinde iddialarda bulundu.

ONGUN’DAN YALANLAMA

Murat Ongun, kendisine okunan gizli tanık ifadesinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “İstanbul Vakfı ya da başkanımızın eşi Dilek hanımın adının ilk kez reklam işine karıştırıldığını üzülerek duydum. Bilgim ve görgüm dahilinde hiç böyle bir şey yoktur” şeklinde cevap verdi. Bu gelişmeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerindeki tartışmaları derinleştiriyor.