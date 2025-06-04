İBB’de 5. Dalga Operasyonu: 22 Kişi Tutuklandı

SON OPERASYONDA TUTUKLANAN İSİMLER

CHP’li belediyelere yönelik gerçekleştirilen son operasyonda gözaltına alınan isimler arasında, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin gibi isimler yer alıyor. Ayrıca, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun da aralarında bulunduğu toplam 22 kişi tutuklandı. Bu süreç, yaklaşık 7 ay önce Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla başlamıştı. Türkiye genelinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda bürokrat ile beraber Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tutuklanmalarıyla genişleyen bir dizi operasyona 31 Mayıs Cumartesi sabahı bir yenisi eklenmişti.

İFADELER VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen iş insanı Aziz İhsan Aktaş ve diğer bazı kişilerin ifadeleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dört ayrı soruşturma kapsamında arama, el koyma ve gözaltı kararı verdiği isimlerin emniyet işlemleri, dün sabah tamamlandı. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen başkanlar ve diğer isimlerin savcılık ifadeleri akşam saatlerinde sona erdi. Savcılık, toplamda 6 kişiyi adli kontrol, 30 kişiyi ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdi.

Sulh Ceza Hakimliği’ndeki işlemler, 03.00 sıralarında tamamlandı. Yapılan incelemelerin ardından, aralarında 5 belediye başkanının da bulunduğu 22 kişi için çeşitli suçlamalarla tutuklama kararı verildi. Tutuklanan isimler arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün gibi isimler bulunuyor. Diğer tutuklanan isimler arasında eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB AĞAÇ A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve bazı belediye başkan yardımcıları da yer almakta.

CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI ARASINDAKİ TUTUKLAMA SAYISI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana, CHP’li 11 belediye başkanı gözaltına alındı. Son operasyon sonrası 5 başkanın daha tutuklanmasıyla tutuklu CHP’li belediye başkanlarının sayısı 11’e ulaştı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin de tutuklu isimler arasında yer alması, belediye meclisinin yeni başkanı seçecek durumu doğuruyor. İçişleri Bakanlığı’nın Bahçetepe’yi görevden uzaklaştırmasının ardından, meclisteki çoğunluğun Cumhur İttifakı’nda bulunması, yeni seçilecek ismin de bu partilerden olma olasılığını artırıyor. Böyle bir durumda, Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP’den Cumhur İttifakı’na geçmiş olacak.