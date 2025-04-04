İBB’de Rüşvet İddiası: 5 Milyon Dolar Talep Edildi

İMAMOĞLU VE 99 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından soruşturma yürütüyor. Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen M.A.İ, Capacity AVM’nin uzun süredir avukatlığını yaptığını ve buraya ait otoparkın ruhsatlandırma sürecine hakim olduğunu belirtti.

AVM OTOPARKINDA USULSÜZLÜK İDDİALARI

M.A.İ, belediyeden gelen talepleri müvekkillerinin kabul etmemesi üzerine otoparkın mühürlendiğini öne sürdü. “Eski tarihli bir mührü kullandıklarını fark edince tespit yaptırdık. Binayla ilgili tüm evrakı inceledik. İmar affından yararlanıp, harçların ödendiğini, imara aykırı bir durum olmadığını tespit ettik” diyen M.A.İ, süreçle ilgili uzman mimar Sefer Kocabaş’tan inceleme talep ettiklerini ve binanın mevzuata uygun olduğunun belirlendiğini aktardı.

BELEDİYEDEN PARA TALEBİ İDDİASI

M.A.İ, Ali Rıza Akyüz ile yaptıkları görüşmeyi şöyle anlattı: “Bize belediyenin zor durumda olduğunu, paraya ihtiyacı olduğunu, işlerin devamı için kendilerine destek verilmesi gerektiğini söylediler. Biz de ancak hukuka uygun talepler konusunda yardımcı olabileceğimizi belirttik. Hukuka aykırı talepleri kabul etmeyeceğimizi söyleyip belediyeden ayrıldık.”

5 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET TEKLİFİ

10 gün sonra tekrar belediyeye çağrıldıklarını ve bu kez İBB iştiraklerinin yönetim kurulu başkanı Ertan Yıldız ile görüştüklerini belirten M.A.İ, aynı talebin tekrarlandığını söyledi. Daha sonra Maslak’ta Süleyman Atik ile yaptıkları görüşmede, “Net olarak 5 milyon dolar talep edildiğini, taksitlendirme konusunda yardımcı olacağını söyledi. Kendisine bunun tarafımızca kabul edilemeyeceğini, hukuka aykırı olduğunu belirttim” ifadelerini kullandı.

YIKIM KARARI VE CEZA İŞLEMLERİ

M.A.İ, bu talebi reddetmelerinin ardından AVM hakkında yıkım kararı verildiğini ve para cezası kesildiğini belirtti. “Yıkım kararıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildi. Para cezası ile ilgili henüz karar verilmedi” diyerek hukuki sürecin devam ettiğini aktardı.

CHP KURULTAYINDA PARA DAĞITIMI İDDİALARI

Tanık E.Ç ise CHP Muş İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığını ve partiden ayrılsa da bağlarının devam ettiğini söyledi. CHP Kurultayı döneminde Ankara’da bulunduğunu belirten E.Ç, Marriot Otel’de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Özgür Karabat’ın delegelere para dağıttığını iddia etti: “Seçimi Özgür Özel kazansın diye delegelere para dağıttılar. Ben buna bizzat şahit oldum.”

İMAMOĞLU’NUN YAKIN ÇEVRESİNDE USULSÜZLÜK İDDİALARI

E.Ç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yakın çevresindeki isimlerin rüşvet ve komisyon ağları kurduğunu öne sürdü. Fatih Keleş, Murat Ongun, Ali Kurt, Turan Taşkın Özer ve Adem Soytekin gibi isimlerin İmamoğlu’nun “kasaları” olduğunu iddia eden tanık, bu kişilerin belediyeden alacakları tahsil etmek ve ihalelerden komisyon almakla suçlandığını belirtti.

CHP’DEKİ DİĞER İSİMLERLE İLGİLİ İDDİALAR

E.Ç, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yüze yakın villası olduğu ve imar işlerinden rüşvet aldığı iddialarını da gündeme getirdi. Ayrıca, İmamoğlu’nun Beylikdüzü’ndeki sistemini Mehmet Murat Çalık’ın yönettiğini ve Halis Kahriman’ın da İmamoğlu’nun finansal işlerini yürüttüğünü öne sürdü.

DELEGELERE KART VE PARA DAĞITIMI

Tanık, CHP delegesi Veysi Uyanık’ın kurultay döneminde delegelere para ve alışveriş kartı dağıtıldığını bildiğini belirterek, “Bu dağıtılan kart ve paralar rüşvet olarak toplanan paralardır” dedi. E.Ç, partinin il binası alım sürecinde de usulsüzlük yapıldığını iddia ederek, “Bağış kılıfı uydurdular” ifadelerini kullandı.