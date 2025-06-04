İBB’de Yolsuzluk Soruşturması Sonuçlandı

İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

İBB yolsuzluk soruşturması çerçevesinde mahkemeye sevk edilen 36 şüpheliden 22’si tutuklanırken, 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan bireyler arasında CHP’nin eski Milletvekili Aykut Erdoğdu ile birlikte 5 ilçe belediye başkanı yer alıyor. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe de tutuklanan başkanlar arasında bulunuyor.

GAZİOSMANPAŞA’DA SİYASİ DENGELER DEĞİŞİYOR

Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasının ardından ilçedeki siyasi dengeler önemli ölçüde değişim gösterdi. Belediye Meclisi’nde sayısal çoğunluğu elinde tutan Cumhur İttifakı’nın, yapılacak oylamalarda belediyeyi devralması öngörülüyor. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Partili Hasan Tahsin Usta yüzde 40,11 oy almışken, Bahçetepe yüzde 40,44 oy ile belediye başkanı seçilmişti.

AK PARTİ MECLİSİNDE DURUM NE?

İlçe belediye meclisinde durum ise AK Parti lehine sonuçlanmıştı. AK Parti, ilçe meclisinde yüzde 40,86 oy alarak birinci parti konumdayken, CHP yüzde 38,86 oyla ikinci sırada yer almıştı. YRP ise yüzde 6,31 oy alırken, DEM yüzde 3,94’te kalmıştı. Bu sonuçlar ışığında belediyenin meclis çoğunluğunu elinde bulunduran AK Parti’ye geçebileceği düşünülüyor.