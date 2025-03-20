İBB’deki Soruşturma ve Gözaltılar Artıyor

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yolsuzluk ve terör soruşturması çerçevesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi’nin de yer aldığı toplamda 87 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaşanan para sayma görüntülerine dair açılan soruşturma dolayısıyla ifade veren tanıkların, İmamoğlu’nun birçok kişiyi iş adamlarından para almaya zorladığı, bazı iş adamları ile iş birliği yaparak haksız kazanç sağladıkları ve piyon kişiler üzerinden alım satımlar gerçekleştirerek suçtan elde ettikleri parayı akladıkları yönündeki ifadeleri neticesinde rapor hazırlanarak soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İTİRAFÇILIK İHTİMALI VE SORUŞTURMA DERİNLEŞMESİ

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, katıldığı Habertürk canlı yayınında konuyla ilgili dikkat çekici iddialarda bulundu. Gözaltına alınan kişiler arasında itirafçı olmayı isteyenlerin bulunduğunu belirten Çakır, “Savcılık kaynaklarından edindiğim önemli bilgileri aktarayım. Halihazırda gözaltına alınan isimlerden bazıları itirafçı olmak istediklerini, bu taleplerini emniyet ve savcılık makamlarına ilettiler” dedi. Çakır, bu kişilerin süreç içinde verecekleri ifadelerin son derece önemli olacağını ve ifadelere bağlı olarak soruşturmanın derinleşmesi ile yeni gözaltı kararlarının alınmasının mümkün olabileceğini ifade etti. Ayrıca, gözaltına alınan şüpheliler için bir dizi tedbir kararı alınabileceğini de sözlerine ekledi.