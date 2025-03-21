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İBB’den Usulsüz Veri Kullanımı İddialarına Cevap

İBB’DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bazı sosyal medya platformları ve internet sitelerinde yer alan, belediyeye ait dijital uygulamalar aracılığıyla kişisel verilerin usulsüz şekilde kullanıldığına dair iddialara cevap verdi. İBB, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada bu iddiaların “asılsız ve gerçek dışı” olduğunu belirtti ve bu içerikler hakkında hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

İDDİALARIN YANLIŞLIĞI VURGULANDI

Açıklamada, kamuoyunda yer alan iddiaların daha önce İBB Meclisi’nde gündeme geldiğinin altı çizildi ve gereken bilgilendirmenin şeffaf bir biçimde yapıldığı hatırlatıldı. Belediye, dijital uygulamalarının tümünün 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun şekilde hizmet verdiğini vurguladı.

KAMUOYUNU YANILTMAYA YÖNELİK MANİPÜLASYON

Açıklamada, “Kişisel verilerin farklı amaçlarla kullanılması ya da üçüncü taraflarla paylaşılması kesinlikle söz konusu değildir” ifadesi yer aldı. Ayrıca, kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen manipülatif içeriklere karşı ilgili sosyal medya hesapları ve yayın organları hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

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