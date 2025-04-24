İBB, Fırtına İçin Tedbirli Olun!

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU DEĞİŞİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaklaşan hafta sonu ve sonrasındaki günlerde ani sıcaklık düşüşüyle birlikte etkili olacak fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. İBB tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’da hafta sonuna kadar bahar havasının hakim olması bekleniyor. Havanın güneşli ve parçalı bulutlu olmasıyla sıcaklıkların 17-20 derece arasında seyredeceği ifade edildi.

ANI DEĞİŞİM BEKLENİYOR

Son meteorolojik tahminlere göre, pazar günü itibarıyla hava koşullarında ani ve sert değişiklikler yaşanması olabiliyor. Açıklamada, pazar gününden itibaren rüzgarın kuzeyden (poyraz) kuvvetlenerek saatte 40 ila 70 kilometre hızla eseceği öngörülüyor. Bu durum, sıcaklıklarda 5 ila 8 derecelik bir ani düşüşe yol açacağı kaydedildi. Sıcaklığın mevsim normallerinin altına inmesi beklenirken, rüzgarla yer yer sağanak ve kısa süreli gök gürültülü yağışların da etkili olacağı bildirildi.

TEDBİR ALINMASI GEREKEN BİR KONU

Açıklamanın devamında, özellikle pazar ve sonrasında meydana gelecek ani sıcaklık düşüşü ve fırtına benzeri rüzgarlara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. İBB, bu olağanüstü hava koşullarında vatandaşların dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.