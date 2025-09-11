İbb, Genç Üniversiteli Bursu Sunuyor. Burs Başvuruları Yakında Başlayacak. Başvuru Tarihleri Henüz Açıklanmadı. Aşama Bilgileri Resmi Siteye Ekleniyor. Başvurular Sadece Elektronik Ortamda Alınıyor. 2024 Destek Miktarı 15.000 TL

GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURS PROGRAMI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite öğrencilerine maddi destek sunmak üzere “Genç Üniversiteli Bursu” programını uygulamaya koydu. İstanbul’da yaşayan veya burada eğitim gören lisans öğrencileri için tasarlanan bu karşılıksız burs, birçok genç için önemli bir fırsat oluşturuyor. Öğrenciler, burs başvurularının ne zaman başlayacağını ve başvuru şartlarını merak ediyor. Konuyla alakalı ayrıntılar haberde yer alıyor.

BAŞVURU SÜRECİ HENÜZ BAŞLAMADI

İBB tarafından sunulan “Genç Üniversiteli Bursu” için başvuru süreci henüz başlamış değil. Geçen yıl burs başvuru süreci 18 Ekim 2024’te sona ermişti ve bu sene de benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor. Ancak kesin başvuru tarihleri henüz resmi olarak duyurulmadı. Öğrenciler, burs başvuruları başladığında İBB’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel bilgilere ulaşabilecek.

BURSBAŞVURUSU İÇİN ARAÇLAR

İstanbul’da ikamet eden ya da eğitim hayatını burada sürdüren lisans öğrencileri, burs başvurularını bu platformlar aracılığıyla gerçekleştirebilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs başvuruları genellikle İBB’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılmakta. Öğrenciler, başvuru süresi boyunca https://www.ibb.istanbul adresini ziyaret ederek burs başvuru formunu doldurabilir ve gerekli belgeleri sisteme yükleyebilir. Başvuru süreciyle ilgili son bilgiler ve duyurular da aynı web sitesi ile İBB’nin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor. Başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul ediliyor; şahsen, posta veya kargo yoluyla başvurular kabul edilmiyor.

BURS MİKTARI HAKKINDA BİLGİLER

2025-2026 eğitim dönemi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Genç Üniversiteli Eğitim Bursu tutarı resmi olarak açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl burs alan öğrencilere toplamda 15.000 TL tutarında destek sağlanmıştı. Bu miktar, 3 eşit taksit halinde ve her biri 5.000 TL olarak ödenmişti. Burs ödemelerinin taksitler halinde yapılması, öğrencilerin eğitim masraflarını yıl boyunca dengeli bir şekilde karşılamalarına yardımcı oldu.