İBB Genel Sekreter Yardımcısı Hastaneye Kaldırıldı

MAHİR POLAT’IN CEZAEVİ RAHTSIZLIĞI VE HASTANE SÜRECİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan terör soruşturması çerçevesinde tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, geçtiğimiz günlerde cezaevinde rahatsızlandı ve Küçükçekmece’deki Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Polat, hastaneye ambulans ile jandarma ve polis ekipleri tarafından getirildi ve burada doktorlar tarafından ilk müdahale yapıldı. Yüksek tansiyon nedeniyle gözetim altında tutulan Mahir Polat, dün anjiyo oldu. Avukatı Erkam Erdem, Polat’ın öğle saatlerinde taburcu edildiğini ve cezaevine döndüğünü, sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

SAĞLIK DURUMU VE ÖNCEKİ GEÇMİŞİ

Son dört yıl içerisinde 3 kez anjiyo olan ve 6 stent takılan Polat, ifadesinde sağlık sorunlarını şu şekilde özetlemişti: “Son olarak iki hafta önce anjiyo oldum ve toplam 6 stentim bulunmaktadır. Bunun dışında iki damarımın tıkanıklığı mevcuttur. İki hafta sonrası için buna ilişkin yeni bir anjiyo planlanmıştı. Hali hazırda tedavim devam etmekte olup kullanmakta olduğum ilaçlar mevcuttur. Yine tiroid kanseri geçirmem sebebiyle düzenli pet çekimleri vücudumda başka noktada kanser çıkıp çıkmadığı takip ve tedavisi yapılmaktadır. Bunların yanında uyku apnem bulunması dolayısıyla cihaza bağlı olarak uyuyan bir yaşam koşulundayım. Hipertansiyon ve şeker hastalığım da mevcuttur.”

SORUŞTURMA VE TUTUKLAMA SÜRECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçundan soruşturma başlattı. Hakimlik, Resul Emrah Şahan, Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan’ın tutuklanmasına karar verdi.

HAYATI VE EĞİTİMİ

1976 yılında Erzincan’da doğan Mahir Polat, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans programına katıldı ve 2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde müzelerin küratöryel etkinlikleri üzerine hazırladığı tezle lisansüstü eğitimini tamamladı. 2011-2015 yılları arasında aynı bölümde misafir öğretim görevlisi olarak kültürel miras mevzuatı üzerine ders verdi.

2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde dinsel kültürel miras odaklı doktora tezi üzerinde çalışmalarına devam etmektedir. 2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde göreve başlayan Polat, 2009’dan itibaren Vakıf Uzmanı olarak çalışmalarını sürdürdü. 2014-2016 yıllarında Akaretler Atatürk Müzesi ve 2016-2019 yıllarında Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi müdürü olarak görev aldı. Bu süreçte birçok müze kurulumu ve restorasyon çalışmalarında aktif rol almıştır. Mahir Polat, tarihi kültürel çevre koruma, müze bilimi, dinsel kültürel sosyal tarih, toplumsal hafıza ve mimarlık tarihi alanlarında önemli çalışmalara imza atan bir uzmandır.