İBB Genel Sekreter Yardımcısı Tahliye Oldu

İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI MAHİR POLAT’IN TAHLİYESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 23 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Polat hakkında ev hapsi şartıyla tahliye kararı verildi. Sağlık sorunları nedeniyle birçok kez hastaneye kaldırılan Polat’ın durumu, mahkeme tarafından değerlendirildi.

İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi, söz konusu sağlık problemlerinin yaşanması nedeniyle Mahir Polat’ın tutukluluğunun sonlandırılmasına karar verdi. Bu gelişmeler doğrultusunda Polat, konutunu terk etmemek koşuluyla serbest kalmış oldu.

MAHİR POLAT’IN EĞİTİM VE SİYASİ GEÇMİŞİ

1975 yılında Gaziantep’te dünyaya gelen Mahir Polat, ilköğrenimini Bayburt’ta tamamladıktan sonra orta ve lise öğrenimini Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde gerçekleştirdi. 1995 yılında Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra İzmir’e yerleşti. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Uluslararası Politik Ekonomi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans tezi, Kooperatifler ve Yerel Yönetimlerin İşbirliğinin Sosyoekonomik Etkileri üzerineydi.

Polat, Ortadoğu’da siyaset ve enerji politikaları üzerine Libya ile ilgili çalışmalarda bulundu. Bunun yanı sıra gümrük müşavirliği görevini yürütmesinin yanı sıra aktif siyasete de adım attı. CHP’de Mahalle Temsilciliği görevinde bulundu ve daha sonra 2010 yılında CHP Bornova İlçe Kongresi’nde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Bilişim Sorumluluğu ve Örgütlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği’ne de seçilen Polat, Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden İzmir 2. Bölge 27. Dönem İzmir Milletvekili olarak görev yaptı. 37. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı’nda ise 796 oy alarak Yüksek Disiplin Kuruluna 3. kez üye seçildi. Polat, ayrıca Türkiye-Uganda, Türkiye-Finlandiya ve Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti Parlamentolararası Dostluk Grupları’nın üyesidir. Bunun dışında birçok önemli sosyal ve mesleki dayanışma projelerinde de yer aldı.