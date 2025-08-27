İbb Hakkında Ayrı Soruşturma Başlatıldı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İnan Güney’in makam odasında yapılan aramada emniyet mensuplarına teslim edilen ve Beyoğlu Belediyesince gerçekleştirilen eski tarihli ihalelere dair bilgilerin bulunduğu belgelere ilişkin ayrı bir soruşturma açıldığını açıkladı.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu 45 şüpheli 15 Ağustos’ta gözaltına alındı. 19 Ağustos’ta İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden Güney’in de aralarında bulunduğu 20’sinin tutuklanması talep edildi. Hakimlik, İnan Güney’in de bulunduğu 17 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 3 şüpheli hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza atmak” şeklinde adli kontrol tedbiri uyguladı. Güney, tutuklandığı andan itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.