İBB Hakkında Soruşturma: 91 Gözaltı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YÖNELİK SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ suçları gerekçesiyle başlatılan soruşturma devam ediyor. İBB’ye karşı yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmasında firari durumda bulunan Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaparken gözaltına alındı. Böylece, soruşturma çerçevesinde gözaltı sayısı toplamda 91’e ulaştı.

SUÇLAR VE ŞÜPHELİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçları nedeniyle açılan soruşturmayı sürdürüyor. Ayrıca İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da bulunduğu 7 kişinin hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” iddialarıyla ilgili olarak da sorgulamalar yapılıyor.

GÖZALTINA ALINANLARIN DURUMU

Gözaltı kararları çerçevesinde harekete geçen emniyet güçleri, Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi’nin de bulunduğu toplam 90 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’ne götürülerek işlemlere tabi tutuluyor.