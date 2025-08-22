İBB Hakkındaki Yolsuzluk Soruşturmasında Gelişme

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA ÖNEMLİ GELİŞME

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, etkin pişmanlıktan yararlanarak “konutu terk etmeme” şartıyla serbest kalan kişilere yönelik adli kontrol hükümleri değişti. İş insanı Adem Soytekin ve İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız hakkında verilen ev hapsi kararları mahkeme tarafından kaldırıldı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ’IN DOSYASINDA YENİ GELİŞME

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına dayanak olan “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” dosyasında da dikkat çeken bir durum ortaya çıktı. Örgüt lideri olarak tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde tahliye edilen ve ev hapsine alınan Aziz İhsan Aktaş hakkındaki ev hapsi kararı da mahkeme tarafından kaldırıldı.

DİĞER İSİMLER İÇİN DE KARAR DEĞİŞİKLİĞİ

Aynı soruşturma dosyası kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı için uygulanan “konutu terk etmeme” şeklindeki adli kontrol tedbiri de sona erdi. Böylece, soruşturmada etkin pişmanlıktan faydalanan kişilerle ilgili ev hapsi kararları tamamen kaldırılmış oldu.