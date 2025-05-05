İBB Hamidiye Su’ya Yüzde 20 Zam

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU FİYATLARINA ZAM YAPTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Hamidiye AŞ, su ürünleri fiyatlarında değişiklik yaptı. Yapılan yeni düzenlemeye göre, Hamidiye Su markasının yeni tarifesi ile birlikte, iadeli 19 litrelik damacana su fiyatı 100 liradan yüzde 20’lik bir artışla 120 liraya çıkmış durumda.

DİĞER MARKA SU FİYATLARI DA ARTTI

Hamidiye Su haricinde, farklı marka damacana iadeli 19 litrelik suyun fiyatı 120 liradan 140 liraya yükseldi. Ayrıca, iadesiz damacana 19 litrelik su fiyatı da 190 liradan 210 liraya çıkmış oldu. Hamidiye Su’ya en son 30 Ekim 2024 tarihinde yüzde 17,85 oranında bir zam uygulanmıştı.