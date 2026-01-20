İBB Hamidiye Su’ya Yüzde 25 Zam Uyguladı

İSTANBUL’DA SU ZAMMI KALKANI KIRDI

İstanbul’da yaşayanların sıkıntıları devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her gün yeni bir gelişme ile gündem oluşturuyor. Bu kez, su fiyatlarına yapılan zam ile dikkat çekiyor.

DAMACANA SUYA YÜZDE 25 ZAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Hamidiye AŞ, damacana su fiyatlarına yüzde 25 oranında bir artış gerçekleştirdi. Yeni fiyat tarifesine göre, Hamidiye Su markasının iadeli 19 litrelik damacana su fiyatı, 120 liradan 150 liraya yükseldi.

YENİ FİYAT TARİFESİ DUYURULDU

Farklı markalara ait iadeli 19 litrelik su fiyatı ise, 140 liradan yüzde 21,42 artışla 170 liraya çıktı. İadesiz damacana su fiyatı ise, 210 liradan yüzde 14,28 zam ile 240 liraya ulaştı. Hamidiye Su mobil uygulamasında, mevcut tarifeden su satışının 1 Şubat’a kadar devam edeceği bildirildi.

ÖNCEKİ ZAMLAR UNUTULMADI

Geçtiğimiz mayıs ayında da Hamidiye AŞ, su ürünlerine yüzde 20 oranında bir zam yapmıştı. O dönem, aynı marka iadeli 19 litrelik damacana su fiyatı 100 liradan 120 liraya yükselmişti.