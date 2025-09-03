İBB İçin Operasyon, 330 Şüpheli Var

İBB’YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yürüttüğü yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, CHP’li Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında Avcılar Belediyesi’nin Kültür ve Sanat Şefi Hüseyin İnan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın başlatılmasından bu yana şüpheli sayısı 330’a ulaştı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İBB’ye yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması bağlamında, İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Ongun’un “danışmanı” olarak tanıttığı Emrah Bağdatlı ve iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun da aralarında bulunduğu 10 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında, suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte örgüt yöneticisi konumundaki birçok şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma kararları çıkartıldı.

İLK OPERASYONDA 87 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma çerçevesinde 100 şüphelinin yakalanmasına yönelik ilk operasyonu gerçekleştirdi. Bu operasyonda, İmamoğlu, Ongun ve Çalık gibi isimlerin bulunduğu toplamda 87 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemleri 20 Mart itibarıyla başladı.

İMAMOĞLU’NUN İFADESİ VE TUTUKLAMA TALEBİ

İmamoğlu, ifadesinde birçok soruya “Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim.” şeklinde cevap verdi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İmamoğlu, savcılıkta yaklaşık 2,5 saat ifade verdi ve ardından “suç örgütü kurmak”, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “rüşvet almak” suçlamalarıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

TUTUKLAMALAR VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMA

İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık’ın da aralarında bulunduğu 48 zanlı tutuklanırken, 41 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta tutuklandığı gün İçişleri Bakanlığı’nın kararınca görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma kapsamında, 42’si tutuklu 74 şüpheli, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılığa başvurarak ifade verdi.