İBB İddianamesi İçin Tarih Verildi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI’NIN AÇIKLAMALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yeni adli yıl sebebiyle basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmanın canlı yayınlanmasına ilişkin gelen talebe karşılık veren Gürlek, “Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var” sözlerini kullandı. Gürlek, belediye başkanlarının tutuklu olduğu soruşturmalara dair eylül ayında Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin, ekim ayında ise İBB yolsuzluk iddianamesinin tamamlanmasını hedeflediklerini de belirtti. “İddianame yazılmaya başladı. 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. 6 ay oldu, ilk operasyon yapılalı, aslında çok kısa bir süre iddianame için” şeklinde bir ifadesi de oldu.

YASADIŞI BAHİSLER VE RİSKLER

Gürlek, ilk görevine başladığında ruhsatsız silah ve yasadışı bahis konularında başlattıkları mücadelenin belirli bir noktaya ulaştığını söyledi. Yasadışı bahis konusunun öncelikle kanunla düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında “İddianame yazılmaya başladı” diyen Başsavcı, “Bu dosya 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası. 6 ay oldu, ilk operasyon yapılalı, aslında çok kısa bir süre iddianame yazımı için” dedi. “Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz” ifadesini kullanarak, tanık beyanlarına dayanarak tutuklama yapmadıklarını belirtti.

CANLI DURUŞMA TALEPLERİ ÜZERİNE

İBB duruşmalarının canlı yayınlanması talebi hakkında konuşan Gürlek, “Kanunda öyle bir madde yok, düzenleme olursa ancak olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz” dedi. Etkin pişmanlıkla ilgili olarak, şüphelilere savcılığın baskı yaptığı iddialarını yanıtlayan Gürlek, “Biz etkin pişmanlıkta bulunan herkesi bırakmıyoruz. Kimseye baskı yapıldığı yok. Kendileri etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor” şeklinde konuştu. Bazı avukatların, itirafçı olmak isteyenlere baskı yaptığı iddialarına da değinerek, bu tür davranışları sergileyen avukatların tutuklandığını belirtti.

İBB OPERASYONLARININ GELİŞİMİ VE ŞÜPHELİLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, mart ayından bu yana yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli sayısı 330’a yükseldi. İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un “danışmanı” olarak kendini tanıtan Emrah Bağdatlı ve iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun da bulunduğu 10 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalara devam edildiği bilgisi verildi. Soruşturmanın ilk operasyonunda, şüpheliler arasında İmamoğlu, Ongun ve Çalık’ın da bulunduğu 87 kişi gözaltına alındı.

DEVAM EDEN OPERASYONLAR VE TUTUKLAMALAR

Soruşturma kapsamında 26 Nisan’da düzenlenen ikinci operasyonda, 53 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda 18 şüpheli tutuklandı. 20 Mayıs’ta ise 22 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı alındı ve 13 kişi tutuklandı. Ardından 22 Mayıs’ta 7 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı. Ayrıca, 23 Mayıs tarihindeki beşinci operasyonda, 46 zanlıya ilişkin gözaltı kararı verildi. Son olarak, tam 39 şüpheli bu süreçte tahliye edildi ve 42 tutuklu şüpheli, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade vermek için savcılığa başvurdu.