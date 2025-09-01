İBB İddianamesi Yazıldı, Gürlek Açıklama Yaptı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISINDAN GÜNDEM AÇIKLAMALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yeni adli yıl dolayısıyla basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmanın canlı yayınlanma talebine ilişkin görüş bildiren Gürlek, “Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var” dedi.

YÜZYILIN EN BÜYÜK DOSYASI

Gürlek, belediye başkanlarına yönelik tutuklamaların olduğu soruşturmalara dair de açıklamalar yaptı. Eylül ayında Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin, ekim ayında ise İBB yolsuzluk iddianamesinin tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. Gürlek, “İddianame yazılmaya başladı. 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. 6 ay oldu ilk operasyon yapılalı, aslında çok kısa bir süre iddianame için” şeklinde konuştu. Ayrıca, ruhsatsız silah ve yasadışı bahis konularında başlatılan mücadelenin belli bir seviyeye ulaştığını vurguladı.

İBB İDDİANAMESİ HAZIRLANIYOR

Gürlek, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında “İddianame yazılmaya başladı” ifadesini kullandı. “100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. 6 ay içerisinde ilk operasyon yapıldı, kimse adli tatil bile yapmadı. Biz de sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok. Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

CANLI DURUŞMA İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

Gürlek, İBB duruşmalarının canlı yayınlanmasıyla ilgili “Kanunda öyle bir madde yok, düzenleme olursa ancak olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var” şeklinde konuştu. Ayrıca, etkin pişmanlığa dair savcılığın baskı yaptığı iddialarına yanıt verirken, “Biz etkin pişmanlıkta bulunan herkesi bırakmıyoruz. Kimseye baskı yapıldığı yok. Kendileri etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor” dedi.

ALGI OPERASYONU IDDIASI

Gürlek, İBB operasyonunun önceden sızdırılmış olmasıyla ilgili olarak “Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapki, bir günde 8 malını devretti, mallarını kaçırmaya çalıştı. Harekete geçtik, mal varlıklarına tedbir koyduk” diye ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten Gürlek, hukukun gerektirdiği sürecin işleyeceğini vurguladı.

YÜZLERCE ŞÜPHELİ VE OPERASYONLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, mart ayından bu yana şüpheli sayısının 330’a ulaştığını belirten Gürlek, çok sayıda şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. “Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında ilk operasyonu 100 şüphelinin yakalanması için düzenledi. Bu operasyonda İmamoğlu, Ongun ve Çalık da dahil 87 şüpheli gözaltına alındı” açıklamasını yaptı.

İmamoğlu’nun emniyetteki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiğini belirten Gürlek, süreçte birçok operasyon gerçekleştirilerek birçok şüphelinin tutuklandığını da aktardı.

ETKİN PIŞMANLIK VE ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Gürlek, soruşturma dahilinde tutuklananlarla ilgili etkin pişmanlık hükümlerinin uygulandığını ve birçok kişinin bu kapsamda ifade verdiğini belirtti. Şu an için 42’si tutuklu olmak üzere toplam 74 şüphelinin bu süreçten geçtiği bilgisi verildi.