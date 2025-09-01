İBB İddianamesi Yazılıyor, Canlı Duruşma Bekleniyor

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI’NDAN YENİ AÇIKLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yeni adli yıl dolayısıyla basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik sürdürülen soruşturmanın canlı yayınlanmasına dair talebe yönelik olarak Gürlek, “Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var” dedi. Ayrıca, belediye başkanlarının tutuklu olduğu soruşturmalarla ilgili eylül ayında Aziz İhsan Aktaş iddianamesini, ekim ayında ise İBB yolsuzluk iddianamesini hazırlamayı hedeflediklerini vurguladı. Gürlek, “İddianame yazılmaya başladı. 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. 6 ay oldu ilk operasyon yapılalı aslında çok kısa bir süre iddianame için” şeklinde konuştu.

İBB YOLSUZLUK DOSYASI

Gürlek, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında iddianamenin yazım aşamasında olduğunu belirtti. “100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. İBB yolsuzluk dosyasında iddianame yazılmaya başladı. 6 ay oldu ilk operasyon yapılalı aslında çok kısa bir süre iddianame için, kimse adli tatil bile yapmadı” dedi. Ayrıca, “Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

CANLI DURUŞMA VE ETKİN PİŞMANLIK

İBB duruşmalarının canlı yayınlanması konusuna dair Gürlek, “Kanunda öyle bir madde yok, düzenleme olursa ancak olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var” dedi. Etkin pişmanlık konusuyla ilgili olarak, Gürlek “Biz etkin pişmanlıkta bulunan herkesi bırakmıyoruz. Kimseye baskı yapıldığı yok. Kendileri etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor” diye belirtti. Ayrıca, “Öyle yapan avukatlar vardı. Onları tutukladık” ifadesi dikkat çekti.

İBB OPERASYONLARININ DETAYLARI

Gürlek, İBB soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin sayısının 330’a ulaştığını söyledi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 87 şüphelinin gözaltına alındığını, sonraki süreçte yapılan operasyonlarla belirli şüphelilerin yakalandığını belirtti. 20 Mayıs’ta 22 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı alındığını ve 23 Mayıs’ta gerçekleştirilen beşinci operasyonda önemli isimlerin tutuklandığını bildirdi.

TUTUKLAMALAR VE SORUŞTURMA GELİŞMELERİ

Son günlerde düzenlenen operasyonda, Ekrem İmamoğlu’nun avukatı da tutuklandı. Soruşturmada toplamda 42’si tutuklu 74 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerine dayanarak ifade verdi. Halen devam eden sürecin ilerleyişi, hukukun belirlediği çerçevede şekillenecek. Bu durum, İBB soruşturmasının kapsamının genişlemesine ve dikkatlerin daha fazla bu konuya odaklanmasına neden oluyor.