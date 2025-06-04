İBB, Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı

İBB HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri, vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için gerekli hazırlıklarını tamamladı. Kurban satış ve kesim alanlarından temizliğe, sağlık ve güvenlik önlemlerinden ulaşım düzenlemelerine kadar birçok alanda belediye ekipleri geniş kapsamlı çalışmalar yürütüyor. İBB, Avrupa ve Anadolu yakasında dört farklı noktada kurban satış ve kesim hizmeti verecek. Mobil uygulama üzerinden randevu sistemiyle de işlemler yapılacak. Ekipler, bayram günlerinde istenmeyen durumların oluşmaması için denetimlerini artırarak sürdürecek ve temizlik çalışmaları da gerçekleşecek. Bayram süresince kaçan kurbanlıklar için boğa yakalama timleri görev alacak. İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Anadolu ve Avrupa Yakası hayvan bakımevlerinde hazırlıklarını tamamlayarak dört kişilik ekipler oluşturdu. Bu ekiplerin kontrolünde üfleme borusu, enjektör ve hayvanları sakinleştirmek için gerekli ilaçlar hazır olacak. Ekipler, kurban bayramı boyunca 153 Çözüm Merkezi’ne gelen ihbarlar üzerine kaçan hayvanları yakalayıp sahiplerine teslim edecek.

ÜMRANİYE’DE KESİM ALANLARI KURULDU

Ümraniye Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü, Hekimbaşı Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda 11 peron, toplamda 215 küçükbaş ve büyükbaş hayvan çadırı ile dört adet boş çadır kurdu. Esenkent Kurban Pazarı’nda ise 51 çadır ve kesim ünitesinin kurulumu tamamlandı. Aynı zamanda, bayram süresince kurban satış ve kesim alanlarında kapsamlı temizlik hizmetleri sunulacak ve hastalıklı hayvanların güvenli şekilde yok edilmesi sağlanacak. Kurbanlık hayvanların nakli ve kesim sırasında kaçma riski için Ümraniye Belediyesi Kurban Yakalama Timi sürekli olarak alanda hazır bulunacak.

SULTANGAZİ’DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Sultangazi Belediyesi’nin 40 bin metrekarelik kurban satış alanında, kurban sahiplerinin rahat etmesi amacıyla yemekhane, çamaşırhane, kafeterya, tuvalet ve duş kabinleri bulunuyor. Alan, belediye tarafından ücretsiz internet hizmeti sağlayarak 7/24 güvenlik kameraları ile de takip ediliyor. Eyüpsultan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi Pirinççi Mahallesi’nde toplam 50 çadırın yer aldığı, 116 ada, 6 parsel üzerinde kurulan tesis hazırlıklarını tamamlayarak yaklaşık bin 500 büyükbaş hayvan kapasitesi ile hizmet verecek.

BEYKOZ’DA KURBAN KOMİSYONU KURULDU

Beykoz’da, halk sağlığını tehdit edebilecek kaçak kesimleri önlemek amacıyla Beykoz İlçe Kurban Komisyonu oluşturuldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, Beykoz Belediyesi veteriner hekimleri, zabıta ve ilaçlama ekiplerinden oluşan denetim ekibi, kurban kesim alanlarında kapsamlı kontroller gerçekleştiriyor. Büyükçekmece Belediyesi ise bayram süresince herhangi bir aksaklık yaşanmaması için tüm hazırlıklarını tamamladı. Karaağaç Mahallesi Hadımköy gişeleri çıkışındaki tesis, vatandaşların konforu için gereken tüm birimleri barındırıyor.

ESENYURT’TA SÜRÜCÜLERİ HATIRLATIYORUZ

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık alışverişleri ve kesim işlemlerini hijyenik, güvenli ve düzenli bir ortamda yapabilmeleri için çalışmalarını tamamladı. Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde 38 dönümlük bir alanda, 120 büyükbaş ve 30 küçükbaş hayvan çadırı hizmete sunuldu. Pazarın alt bölümünde yer alan iki kesim merkezi, bayram süresince eksiksiz bir şekilde çalışacak. Kurban Bayramı boyunca 24 saat esasına göre görev yapacak belediye ekipleri, vatandaşların ve satıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için hazır bulunacak.

MALTEPE VE ATAŞEHİR’DE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Ataşehir Belediyesi, bayram öncesinde ibadethanelerde kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışmalarını hızlandırdı. Kurban satış ve kesim alanlarında da denetimleri artırıyor. Zabıta ekiplerince yapılan bu denetimlerde, gıda alanındaki işletmelerin hijyen standartları kontrol ediliyor. Ayrıca, iş yerlerinin ruhsatları, fiyat etiketleri, ürün gramajları ve son kullanma tarihleri de inceleniyor. Maltepe Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir şekilde ibadet edebilmesi ve kabir ziyaretlerini gerçekleştirmesi için çeşitli ibadethanelerde temizlik çalışmaları yaptı ve 26 kurban satış ve kesim alanında gerekli denetimleri gerçekleştirdi. Kaçak kesim ve çevre kirliliğine ilişkin kontrollerin sıkı şekilde olacağı belirtildi.