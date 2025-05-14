İBB Mağduriyetini Gündeme Getiren Taksiciler

TAKSİCİLERİN EYLEMİ

İBB tarafından mağdur olduklarını ifade eden 8+1 taksici esnafı, haklarını aramak adına CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde düdüklü eylem gerçekleştirdi. İstanbul Büyük Şehir (İBB) yöneticileri tarafından yaşadıkları sorunlar nedeniyle protesto düzenleyen taksici esnafı, Sarıyer’deki CHP binası önüne taksileriyle geldi. Burada oturma eylemi yapan esnaf, düdük çalarak taleplerini iletti. Eyleme katılım gösteren taksicilerin aileleri de yer aldı. Eylemin ardından birkaç taksici, parti binasına girerek partililer ve il başkan yardımcılarıyla görüşme yaptı.

MAĞDURİYET GÜNDEME ALINACAK

Görüşme sonunda yetkililer, 8+1 taksici esnafının yaşadığı mağduriyetin Haziran ayında yapılacak UKOME toplantısında ele alınacağını bildirdi. Bu açıklamanın ardından taksiciler alandan ayrıldı. 8+1 taksicilerin sözcüsü Bünyamin Acar, “Madem mağduriyet var, bu mağduriyetin çözümünü talep etmek bizim de hakkımız. İnsansak hakkımız. Daha fazla bunu ertelemeyin ve geciktirmeyin. Buradaki tek talebimiz 8+1’lerin 4+1’e dönmesidir. Bin 38 nasıl geri döndüyse, daha önce dönüşen 717 aracın da aynı şekilde dönüşmesini istiyoruz” dedi.

SORUNLAR HALA ÇÖZÜLMEDİ

8+1 grup temsilcisi Ramis Yılmaz ise, “11 Kasım 2022 tarihinde bir karar alındı. İstanbul’a bin 803 ticari minibüs, raylı sistemlerde mağdur olunduğu düşünülerek taksiye dönüşmesi kararı verildi. Ancak bu taksiler daha önce dönüşen 4+1 taksiler gibi değil, 8+1 büyük taksiler olarak ortaya çıktı. İnsanlar ilk başta bunun anlamını kavrayamadı. Tarifeleri yüzde 30 fazlaydı ama giderleri yüzde 500-600 artış gösterdi. Bu durum daha sonradan anlaşıldı. Başlangıçta güzel görünen projeye esnaf mağdur olduğu için herkes imza attı. Fakat daha sonraları sorunlar yavaş yavaş açığa çıktı. İstanbul’da 26 esnaf odası grubumuz mevcut. Ekrem İmamoğlu bu sorunları çözmek için esnaf temsilcileriyle masalar kuracaklarını söylemişti. Ancak esnaf temsilcileriyle hala bir araya gelinen bir masa yok” diye belirtti.