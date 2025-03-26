İBB Meclisi Başkan Vekili Seçimine Gitti

İKİNCİ TURA GEÇİLDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘yolsuzluk’ soruşturmasında tutuklanmasının ardından bugün İBB Meclisi toplandı. Mecliste, başkan vekili seçimi yapılacak. İlk tur 56 dakika sürdü, ancak üye tam sayısının üçte ikisi sağlanamadığı için ikinci tura geçiş yapıldı.

ADAYLAR BELİRLENDİ

İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi İstanbul Valiliği’nin kararıyla başkan vekili seçmek üzere toplandı. Başkan vekilliği için CHP grubunun adayı Nuri Aslan, AK Parti’nin adayı ise Zeynel Abidin Okul oldu. Saat 13.00’da başlayan toplantının ilk turunda CHP’nin adayı Nuri Aslan 173 oy alırken, AK Parti’nin adayı Zeynel Abidin Okul 123 oy aldı. Ayrıca, 5 oy da geçersiz sayıldı. İlk turda gerekli olan üye tam sayısı sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.