İBB Meclisi Haziran Oturumu Yapıldı. 25 İtirafçı Olduğu İddia Edildi

İBB MECLİSİ HAZİRAN AYI OTURUMU GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin Haziran Ayı 3’üncü Oturumu, İBB binasında toplandı. İkinci Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, toplam 132 gündem maddesinin görüşmesi yapıldı. Oturum, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in anılmasıyla başladı. Toplantı yaklaşık bir saat sürdü ve ardından gündem dışı konuşmalara geçildi.

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARINA DEĞİNİLDİ

CHP Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı, tutuklu belediye başkanlarının durumunu gündeme getirdi. İnanlı, “Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer, 30 Ekim 2024 günü gözaltına alındı. Tam 230 gündür tutuklu. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat, 17 Ocak günü gözaltına alındı ve 145 gündür tutuklu. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, 3 Mart tarihinden itibaren 105 gündür tutuklu. Ayrıca, Gaziosmapaşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün ve Avcılar Belediye Başkanımız Utku Caner Çaykara, son operasyonlarını takiben tam 16 gündür tutuklu” açıklamasını yaptı.

İTİRAFÇILAR SÖZ KONUSU OLDU

AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Gökkuş ise, kamuoyunda çıkan iddialara dikkat çekti. Gökkuş, “Hepinizin vicdanına seslenerek söylüyorum. Bu iddiaların doğru olmamasını umuyoruz. Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla bazı iddialar var. 25 tane itirafçı var. İBB grup başkan vekilleriyle ilgili birtakım iddialar mevcut. Ben bu konuyla ilgili karar veremem. Mahkemeler ve savcılar karar verecek ama bu iddialar var. Villalar, alınıp satılan gayrimenkuller bunların içinde. Ben seçilmiş bir belediye başkanıyım. Seçilmiş olmak, hukuk karşısında sorumsuz olduğunuz anlamına gelmiyor. Hesabını vermeniz gerekir” dedi.