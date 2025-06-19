İBB Meclisi Haziran Toplantısı Gerçekleşti

İSTATBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ HAZİRAN OTURUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayının son oturumunu gerçekleştirdi. Toplantıda, CHP grubu, AK Partili Muhammet Kaynar’ın ifadelerine karşılık olarak kürsülere vurarak tepki gösterdi. Gündem maddeleri ve gündem dışı konuşmaların tamamlanmasının ardından oturum sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin bu oturumu, İBB 2’nci Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirildi. Saraçhane’deki İBB binasında saat 15.00 sularında başlayan oturumda toplamda 101 gündem maddesi değerlendirildi. Dış Borçlanma, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, 2025 Yılı Revize Ücret Tarifesi Tarife Komisyonu Raporu ve Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenimleriyle ilgili Hukuk Komisyonu ile Akıllı Kent ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu’nun müşterek raporunun da dahil olduğu 101 gündem maddesi kabul edildi.

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARDA GERGİNLİK YAŞANDI

Gündem maddelerinin ardından soru önergeleri ve gündem dışı konulara geçildi. Gündem dışı konuşmalar sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İBB’deki yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili, “Ne acıdır ki şehir sizinle sadece zaman kaybetmedi. Bu şehir sizinle umut kaybetti. Güven kaybetti. Ama şimdi algılar çöktü. O kirli düzen üzerini örten örtü kalktı. Hakikat ortada duruyor. ve biz buradan sesleniyoruz: Madem bu kadar kendinize güveniyorsunuz, hodri meydan” sözlerini dile getirdi. Bu ifadelerine CHP’li meclis üyeleri, Kaynar’ın sözlerine kürsülere vurarak tepki gösterdi. CHP’nin tepkisine AK Parti sıralarından da karşılık geldi. Birkaç üye pankart açtı. Mecliste oluşan gerginlik nedeniyle Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, oturuma 10 dakika ara verdi.

CHP GRUP BAŞKAN VEKİLİ’NİN AÇIKLAMALARI

Aranın ardından konuşan CHP Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı, “Sanki savcıyla beraber iddianame yazıyormuş gibi, ‘Bekleyin’ diyor. ‘Belgeler var’ diyor. Muhammet Bey, gizli dosyada biz itirafçı, iftiracı dediklerimizin ifadelerini görmemişken, kimler tarafından nasıl verildiğini bilmediğimiz bir takım iddiaları gerçek gibi burada gelip, anlatıp, insanlara suç isnat ederseniz bu iftira suçunu oluşturur. Burada adını andığımız herkesin size dava açma hakkı doğar. İnsanları olmayan şeylerle, üstelik savcının dahi daha soruşturmayı bitirmediği, araştırma yaptığı, dosyayı toplamaya çalıştığı, sağdan soldan tanıklar arandığı bir durumda, gerçekten olmuş, vuku bulmuş gibi onun ona suç attığı, dışarı çıkmak için herkesin birbirine suç atıp, patır patır çıktığı bir ortamda gerçekmiş gibi insanları suçlayamazsınız” açıklamasında bulundu. Gündem dışı konuşmaların tamamlanmasının ardından İBB Haziran Ayı Meclis Toplantısı sona erdi.