İBB Meclisi’nde Denetim Raporuna Muhalefet

DENETİM RAPORUNDA MUHALEFET ŞERHİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde, Denetim Komisyonu Üyesi ve AK Parti’li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, 2024 yılına ait denetim raporu üzerine muhalefet şerhi sundu. İBB Meclisi’nin nisan ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ’ın başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirildi. Bu oturumda, Denetim Komisyonu Başkanı ve CHP’li Meclis Üyesi Ediz Zeyrek, 2024 yılı denetim raporunu sunduktan sonra Kaynar, rapora muhalefet şerhinde bulundu. Zeyrek, İBB’nin gelir gider rakamları ve bilanço bilgilerini sorunlu bulmadığını belirtirken, Kaynar’ın eleştirileri dikkat çekti.

BUGÜNKÜ GİDERLER VE BÜTÇE AÇIĞI

Kaynar, İBB’nin 2024 için 179 milyar lira gelir elde ettiğini, 238 milyar lira da gider yaptığını belirtti. Bu durumda oluşan 59 milyar lira bütçe açığının önemine dikkat çekerek, “Bu bütçe açığı demek değil midir?” sorusunu yöneltti. Kaynar, “Nihayetinde 59 milyar bütçe açığı vermiş bir kurumdan bahsediyoruz.” dedi. Ayrıca, Zeyrek’in bütçedeki artış oranlarına vurgu yaptığını, ancak gerçek durumu ele almadığını ifade etti. Kaynar, İBB’nin borcunun 2018 yılında 26 milyar lira iken, 2024 yılında 215 milyara yükseldiğini aktardı.

İHALE USULÜ VE USULSUZLUK İDDİALARI

İBB’nin ihale süreçlerine yönelik de eleştirilerde bulunan Kaynar, 2024 yılında yapılan ihalelerde usulsüzlükler olduğunu savundu. Kaynar, kendilerine verilen cevapların ise “Siz de ihale kanununda şu kadar değişiklik yaptınız.” gibi karşılıklar olduğunu iletti. “İhale kanununda değişiklik yapılır, TBMM zaten kanun çıkarmak için var olan bir kurum.” diyen Kaynar, ihale kanununa uymamanın usulsüzlük yapmayı haklı kılmadığını vurguladı. İhalelerin sayısını ve rekabet durumunu sorgularken, acil olan hizmetler dışında gereksiz harcamaların yapıldığını belirtti.

KÜLTÜREL HİZMET HARCMALARI

Kaynar, İBB’nin kültürel etkinlikleri için yapılan harcamaları eleştirerek, “Konser yapmasalar, dans yapmasalar, reklam yapmasalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve İstanbul’a hiçbir şey olmaz.” ifadesini kullandı. İBB’nin bazı sanatçılara ödediği yüksek ücretler hakkında da şunları belirtti: “Letica Moreno konseri için 1 milyon 548 bin lira, Işın Karaca için 1 milyon 200 bin lira, Fatih Erkoç için 2 milyon 550 bin lira ödendi.” Kaynar, bu tür konserlerin bedava yapılmasını önerdi ve “Atatürkçülük, Milli Mücadele kasıyor bu sanatçılar, ondan sonra da malı götürüyor.” dedi.

REKABET ORTAMINDAN SAPIŞMALAR

Kaynar, etkinlik ve ilanlarda belirli firmaları işaret eden şartların bulunduğunu iddia etti. “Bir firma işaret edilmiş, ondan başka kimsenin girme şansı yok ihaleye.” diyerek, bazı ihalelerde teknik yeterlilikle alakası olmayan kriterlerin konulduğunu öne sürdü. Ayrıca, kaynağın etkin kullanımı ilkesine aykırı hareket edildiği ve geri planda kalan hizmetlerin sorunlu olduğunu ifade etti.

DENİZ TAKSİ KULLANIMI

Son olarak, deniz taksi hizmetleri üzerinde duran Kaynar, “İBB, Deniz Taksi işletme hizmetini 272 milyon 260 bin liraya almış, ancak 2024 yılında sadece 44 milyon 428 bin lira gelir elde etmiş.” açıklamasında bulundu. Bu meblağ ve harcamalarla ilgili olarak, belediyenin oldukça kayba uğradığını vurgulayarak, “Müthiş bir işletmecilik başarısı.” yorumunu yaptı.